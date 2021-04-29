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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 739 milyon dolar azalışla 47 milyar 947 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Nisan'da 49 milyar 686 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 875 milyon dolar artarak 39 milyar 855 milyon dolardan 40 milyar 730 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 864 milyon dolar azalarak 89 milyar 541 milyon dolardan 88 milyar 677 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):