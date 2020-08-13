TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBankacılık
ABONE OL

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 824 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 579 milyon dolar artarak 91 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 79 milyon dolar azalışla 46 milyar 594 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 46 milyar 673 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 658 milyon dolar artışla 43 milyar 572 milyon dolardan 45 milyar 230 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 579 milyon dolar artışla 90 milyar 245 milyon dolardan 91 milyar 824 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.12.2018

19.950

71.980

91.930

25.01.2019

19.862

73.470

93.332

22.02.2019

20.549

79.122

99.671

29.03.2019

20.834

75.408

96.242

26.04.2019

20.432

73.284

93.716

31.05.2019

20.517

75.038

95.555

28.06.2019

22.853

73.544

96.397

26.07.2019

23.417

74.971

98.388

29.08.2019

25.709

75.796

101.505

27.09.2019

26.051

75.655

101.706

25.10.2019

26.481

78.504

104.985

29.11.2019

26.475

78.274

104.749

27.12.2019

25.079

81.240

106.319

31.01.2020

27.520

74.856

102.376

28.02.2020

30.411

77.414

107.825

27.03.2020

31.325

64.081

95.406

30.04.2020

34.786

51.457

86.243

29.05.2020

36.667

54.360

91.027

26.06.2020

38.821

51.417

90.238

30.07.202043.57246.67390.245
07.08.202045.23046.59491.824

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 20 milyar lira verdi
PARAMerkez'den piyasaya 20 milyar lira
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
PARAPiyasalarda aşı etkisi
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu SORGULAMA! 2020 Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi başvurusu
PARAZiraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu!
Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvurusu için TIKLA! Halkbank 10.000 TL destek kredisi başvurusu sorgulama
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
ABD borsaları petrolle yükseldi
PARAABD borsaları petrolle yükseldi
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu SORGULAMA! 2020 Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi başvurusu
PARAZiraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu!
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
PARAPiyasalarda yoğun veri gündemi
Halkbank temel ihtiyaç kredisi SORGULAMA! 10.000 TL Halkbank destek kredisi başvurusu yap!
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Hazineden dolar cinsi DİBS ihracı
PARAHazineden dolar cinsi DİBS ihracı
Hazine 4,1 milyar lira borçlandı
PARAHazine 4,1 milyar lira borçlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X