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Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 605 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Mayıs itibarıyla 158 milyon dolar artarak 92 milyar 605 milyon dolara ulaştı

Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 605 milyon dolar oldu
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 477 milyon dolar azalışla 48 milyar 721 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 21 Mayıs'ta 49 milyar 198 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 635 milyon dolar artarak 43 milyar 249 milyon dolardan 43 milyar 884 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 158 milyon dolar artarak 92 milyar 447 milyon dolardan 92 milyar 605 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
7.05.202141.46948.85990.328
12.05.202142.38349.59191.974
21.05.202143.24949.19892.447
28.05.202143.88448.72192.605

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