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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 646 milyon dolar azalışla 53 milyar 720 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Şubat'ta 54 milyar 366 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 743 milyon dolar artarak 41 milyar 153 milyon dolardan 41 milyar 896 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 97 milyon dolar artarak 95 milyar 519 milyon dolardan 95 milyar 616 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 31.01.2020 27.520 74.856 102.376 28.02.2020 30.411 77.414 107.825 27.03.2020 31.325 64.081 95.406 30.04.2020 34.786 51.457 86.243 29.05.2020 36.667 54.360 91.027 26.06.2020 38.821 51.417 90.238 30.07.2020 43.572 46.673 90.245 28.08.2020 43.042 41.594 84.636 25.09.2020 41.097 42.420 83.517 23.10.2020 43.265 45.086 88.351 27.11.2020 40.299 43.899 84.198 31.12.2020 43.241 49.965 93.206

29.01.2021 42.169 53.367 95.536