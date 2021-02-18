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Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 616 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 97 milyon dolar artarak 95 milyar 616 milyon dolara çıktı

Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 616 milyon dolar oldu
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 646 milyon dolar azalışla 53 milyar 720 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Şubat'ta 54 milyar 366 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 743 milyon dolar artarak 41 milyar 153 milyon dolardan 41 milyar 896 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 97 milyon dolar artarak 95 milyar 519 milyon dolardan 95 milyar 616 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
05.02.202141.15354.36695.519
12.02.202141.89653.72095.616

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