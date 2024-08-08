Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.105,13 %0,81
        DOLAR 33,4841 %0,03
        EURO 36,5940 %-0,02
        GRAM ALTIN 2.590,48 %1,06
        FAİZ 42,77 %0,71
        GÜMÜŞ GRAM 29,05 %1,41
        BITCOIN 57.904,00 %4,99
        GBP/TRY 42,5898 %0,14
        EUR/USD 1,0895 %-0,25
        BRENT 78,25 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 4.235,43 %1,06
        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,4 milyar dolar oldu - Para Haberleri

        Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,4 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artışla 150 milyar 386 milyon dolara çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez Bankası rezervlerinde artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 2 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 584 milyon dolar artışla 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 91 milyar 907 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 791 milyon dolar artışla 56 milyar 104 milyon dolardan, 57 milyar 895 milyon dolara çıktı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artarak 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

        TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        21.06.2024 59.127 88.495 147.622
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        12.07.2024 59.451 94.345 153.796
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        26.07.2024 56.104 91.907 148.011
        02.08.2024 57.895 92.491 150.386
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox