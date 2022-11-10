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Haberler Para Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
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Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 498 milyon dolar azalarak 113 milyar 682 milyon dolara geriledi

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 371 milyon dolar artışla 75 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Ekim'de 74 milyar 804 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 870 milyon dolar azalarak 39 milyar 377 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 498 milyon dolar azalışla 114 milyar 180 milyon dolardan 113 milyar 682 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
04.11.2022 38.507 75.175 113.682

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