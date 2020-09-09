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Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle 10 milyar TL fonlama sağladı. İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 11.15 oldu. Dün ortalama basit faiz yüzde 10.77 idi.

TCMB, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini politika faizinin 200 baz puan civarında yukarısında tutmayı sürdürüyor. TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yüzde 10.16'ya kadar yükseltti.

Fonlama maliyetindeki yükseliş geçen hafta itibarıyla durdu. Bazen 1-2 puanlık düşüş ve yükselişler yaşansa da TCMB

sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyeti genel olarak yüzde 10.15 etrafında yatay seyrediyor. Piyasa yeni karar olmaksızın fonlamanın yüzde 10-10.50 bandında kalmasını bekliyor.