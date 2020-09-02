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Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı 30 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.10 basit faizle 10 milyar TL verdi. Repo ihalesine 44.555 milyar TL teklif geldi.

TCMB bugün de %8.25 seviyesindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan bu yana bu faizden bir hafta vadede fonlama sağlamıyor. Bunun yerine faizin bankaların teklifleriyle oluştuğu geleneksel yöntemli repo ihalelerini kullanıyor ve ortalama fonlama maliyetinin artmasını sağlıyor.

TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla %10.15'te kalarak bir önceki güne göre son 1 aydır ilk kez değişmedi. Bu verilere göre TCMB 16 Temmuz'dan bu yana 300 baz puana yakın sıkılaştırma yapmış oldu.

PİYASA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

TCMB'nin son birkaç günde gerçekleştirdiği geleneksel repo ihalelerinde faizlerin %11'in altına inmesi hatta yüzde 10'a doğru yaklaşması ise sıkılaştırmanın bu seviyelerde son bulup bulmayacağı sorusunu gündeme getirdi. TCMB dün geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 10.11 basit faizle 10 milyar TL verdi. Geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli gerilediği için TCMB'nin likidite adımları piyasada yakından takip ediliyor.