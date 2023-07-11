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        Gözler Merkez'in faiz kararında! Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz ay faizlerin artırılması sonrası gözler Temmuz ayındaki faiz kararına çevrildi. Bilindiği üzere faiz kararı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK tarafından belirleniyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 12:47
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        Merkez Bankası Temmuz ayı faşz kararı öncesi geri sayım sürüyor. Faizler bilindiği üzere geçtiğimiz ay uzun süre sonra yükseltilmişti. Dolar TL kurundaki yükseliş devam ederken ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde faiz kararıyla ilgili detaylar araştırılıyor. İşte Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararıyla iligli detaylar...

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        MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 20 Temmuz 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saatb 14.00'te açıklanması bekleniyor.

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        MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Haziran ayı toplantısında 650 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 15'e yükseltti.

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        TEMMUZ AYINDA FAİZLER YÜKSELTİLECEK Mİ?

        PPK Haziran ayı faiz karar metninde "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı. Parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceği mesajı verildi

         

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