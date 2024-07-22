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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi nedir? TCMB Temmuz faiz beklentisi nedir?

        Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

        Yerel piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın Temmuz faiz kararına döndü. Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha toplanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 08:47 Güncelleme: 22.07.2024 - 08:47
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        Bu haftanın ekonomi gündeminde yer alan ana gündemlerden biri Merkez Bankası faiz kararı oldu. Temmuz ayı faiz kararı beklenirken, 15 ekonomist ile yapılan anket olası tabloyu da belirledi. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

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        TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın yani 23 Temmuz günü toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

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        MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

        AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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        FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

        Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 6'sı yüzde 45, 1'i yüzde 42,5 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. 2 ekonomist ise yıl sonu tahmininde bulunmadı.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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