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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez Bankası (TMB) Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler faiz oranında! Faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı açıklanıyor! Gözler faiz oranında

        Merkez Bankası faiz oranı öncesi geri sayım sürüyor. Piyasalar faiz kararının ne olacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte Aralık ayı faiz kararıyla ilgili merak edilen detaylar ve Bloomberg faiz kararı tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 08:25 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:25
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        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasalar Aralık ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte bu sorunun cevabını araştırıyor. Para Politikası Kurulu Toplantı tarihi belli oldu. Öte yandan fazi beklentileri de netleşti. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

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        MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek için 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Bloomberg'te yer alan habere göre; Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan yükseltmesinin ardından, 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma adımlarının tamamlanmasını beklediğini açıkladı.

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        Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, TCMB kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.

        Bankanın açıklamasında "Bankanın politika faizini Aralık'taki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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