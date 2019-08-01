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Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 68 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolar oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 26 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 96 milyon dolar azalışla 74 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 75 milyar 67 milyon dolar seviyesindeydi. 

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 164 milyon dolar artışla 23 milyar 253 milyon dolardan 23 milyar 417 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 68 milyon dolar artarak 98 milyar 320 milyon dolardan 98 milyar 388 milyon dolara yükseldi. 

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
05.07.201923.12474.12497.248
12.07.201923.19575.68398.878
19.07.201923.25375.06798.320
26.07.201923.41774.97198.388

 

 

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