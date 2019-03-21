TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 15 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 181 milyon dolar azalışla 73 milyar 782 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart ile biten haftada 76 milyar 963 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 224 milyon dolar artarak 20 milyar 433 milyon dolardan 20 milyar 657 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 957 milyon dolar azalışla 97 milyar 396 milyon dolardan 94 milyar 439 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):