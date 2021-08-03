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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne olacak? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı tarihi...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı için artık nefesler tutulmuş durumda. Milyonlarca vatandaşımızın da merakla beklediği toplantı sonunda Ağustos ayı faiz kararı açıklanacak. İşte Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ne zaman, saat kaçta ve hangi gün toplanacak sorularının cevapları...

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Faizler yükselecek mi, düşecek mi? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ağustos ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Peki, faizler yükselecek mi, düşecek mi? Faiz kararları en zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

PARA POLİTİKASI KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 12 Ağustos günü gerçekleşecek ve karar saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI YATIRIMCI TOPLANTISINDA 'SIKI DURUŞ' MESAJINI YİNELEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantıları kapsamında ekonomistlerle videokonferans toplantısı ile bir araya geldi.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, toplantıda para politikasına sıkı sıkıya bağlı olunduğu vurgulanarak, aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanmasının iktisadi faaliyeti, istihdamı ve cari dengeyi olumlu etkilediği bildirildi.

Aşılamanın salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına katkı sağladığı aktarılan toplantıda, bu durumun iktisadi faaliyetin mal ve hizmet ayrımında daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıdığı, hizmetlerdeki gelişmelerin istihdamı da olumlu etkileyeceği ifade edildi.

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