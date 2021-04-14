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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı için artık heyecan dorukta. Gözler toplantı öncesinde faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ne zaman toplanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? İşte, son beklenti anketleri...

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Faizler yükselecek mi, düşecek mi? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı ve detaylar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI 2021 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası toplantısı 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak. Toplantının saati belirlendiğinde haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bu haftanın en önemli gündemi Merkez Bankası’nın 15 Nisan’da gerçekleştireceği faiz toplantısında. Piyasanın genel beklentisi faizlerde bir değişikliğin olmayacağı yönünde.Milliyet Yazarı Zeynep Aktaş'ın ilgili yazısı şöyle; TCMB’nin bu toplantıda vereceği faiz kararının yanında mesajlara odaklanılacak. Politika metnindeki değişiklikler ana gündem konusunu oluşturacak. Merkez Bankası, geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana sadece faiz kararı ile değil, para ve kur politikası metinleri ve sözlü açıklamalarıyla da piyasaları yönlendiriyor.

Gözler 15 Nisan’da

Piyasalar, tekrar artan Kovid-19 vaka sayısı ve 15 Nisan’daki Merkez Bankası faiz toplantısına kilitlendi. Gün içi hareket aralıklarının daraldığı, belirsizliğin bir türlü aşılamadığı sıkıntılı bir dönemdeyiz.

Pay piyasasında halka arzlara ilgi yüksek olsa da yabancıların devam eden satışları endeks üzerindeki baskının sürmesine sebep oluyor. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.58 düşüşle 1.393 seviyesinden kapattı. Dolar kuru 8.17 TL, altının onsu 1.743 dolar ve faiz yüzde 18.56 seviyesinde bulunuyor.

18 Mart Para Politikası Kurulu metninde bulunan “2021 sonu tahmini hedefi dikkate alınarak sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir” ifadesi dahi başlı başına önemli hale geldi. Metin içerisinde yer alan “sıkı para” ve “kararlılık” kelimelerinin yeni metinde bulunup bulunmayacağı izlenecek.

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