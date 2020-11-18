Merkez Bankası 2020 sonu dolar ve enflasyon tahminleri belli oldu! Merkez Bankası tarafından düzenlenen Beklenti Anketi Kasım 2020, finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesini amaçlıyor. 2020 sonu dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini nedir? İşte Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini...

BEKLENTİ ANKETİ KASIM 2020

2020 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 59 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,77 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,05 ve yüzde 9,20 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 33,96 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 23,18 olasılıkla ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,00'ının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 28,00'ının beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 28,00'ının beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2020 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,29 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 36,43 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,37 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,44'ünün beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 33,33'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 22,22'sinin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,83 iken, bu anket döneminde yüzde 14,84 olarak gerçekleşmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken bu anket döneminde yüzde 14,74 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,64 ve yüzde 14,49 olarak gerçekleşmiştir. Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,74 iken, bu anket döneminde yüzde 12,71'e gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13,01 ve yüzde 12,65 olarak gerçekleşmiştir.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,31 TL iken, bu anket döneminde 8,41 TL olarak gerçekleşmiştir.

MERKEZ BANKASI YIL SONU GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,8 iken bu anket döneminde yüzde -0,6 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşmiştir.