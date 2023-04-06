Merkez'den deprem bölgesine yönelik Swap talimatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Merkez'den deprem bölgesine yönelik Swap talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışından deprem bölgesine sağlanacak fonlara kolaylık sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda kotasyon yöntemiyle ve 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilen işlemlerin, fonların kullandırılmasına aracılık edecek bankalarla daha uzun vadelerde de gerçekleştirilebileceğini bildirdi

Merkez'den deprem bölgesine yönelik Swap talimatı
AA

TCMB, bankalara deprem bölgesiyle ilgili Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerinin vadesine ilişkin talimat mektubu gönderdi.

Buna göre, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası uluslararası kalkınma ve yatırım bankalarının sağlayacakları acil destek fonlarının veya bu amaçla yurt dışından sağlanacak fonların deprem bölgesinde kullandırılması amacıyla kotasyon yöntemi ve 1 hafta vadeli işlemlerin vadelerinin uzatılmasının uygun olacağı belirtildi.

Kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek uzun vadeli swap işlemlerine ilişkin uygulama ve esasların da aktarıldığı talimatta, şunlar kaydedildi:

"İşlemler sadece döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili ve söz konusu fonların kullandırılmasında aracılık edecek bankalar ile gerçekleştirilir. Bankalar, işlem taleplerini işlem tarihinden önce Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletir. İşlemler kotasyon yöntemiyle ve ABD doları/avro karşılığı Türk lirası cinsinden ve valörde döviz karşılığı Türk lirası satışı şeklinde gerçekleştirilir. İşlemlere ilişkin bilgiler, işlem gerçekleştirilecek günlerde saat 10.00'da PVDS aracılığı ile DV013 sayfasında ilan edilir."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İş Bankası'ndan yeni KOBİ müşterilerine sıfır faizli kredi
PARA Yeni KOBİ müşterilerine sıfır faizli kredi
ABD bankalarından promosyon hamlesi: Mevduat getirene 1.000 dolar promosyon
PARA ABD bankalarından promosyon hamlesi
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Reel efektif döviz kuru endeksi martta yükseldi
PARA Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
ECB'den 1 trilyon Euro'luk uyarı
PARA ECB'den 1 trilyon Euro'luk uyarı
'Bankacılık sektörümüz son derece sağlıklı'
PARA 'Bankacılık sektörümüz son derece sağlıklı'
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Mevduat faizi 20 yılın zirvesine çıktı
PARA Mevduat faizi 20 yılın zirvesinde
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 
PARA Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.