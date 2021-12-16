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Merkez Bankası’nın yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e çektiği duyurmasının hemen ardından bankaların mobil uygulamalarına yönelik artan trafik, kullanıcıların hesaplarına erişiminde sıkıntı yaşanmasına yol açtı.

Bazı bankaların mobil uygulamalarına girmeye çalışan kullanıcılar, “İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz” ve “Teknik aksaklıklar yaşıyoruz” benzeri uyarılarla karşılaştı.

Faiz indirimi sonrası döviz kurunda yaşanan hızlı harekete bağlı olarak yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar kısa süre de olsa banka hesaplarına erişmekte sorun yaşadı.