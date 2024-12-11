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        Haberler Spor Futbol Merkez Hakem Kurulu sosyal medya hesapları açıldı - Futbol Haberleri

        Merkez Hakem Kurulu sosyal medya hesapları açıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sosyal medya hesaplarının açıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:19
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        Merkez Hakem Kurulu sosyal medyada!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan değerlendirmelerin ardından MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildi.

        TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin tüm güncel gelişmeler mhk_resmi hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılacak. Hakemlik sisteminde verimlilik ve sürekli gelişim ilkeleri esas alınarak hayata geçirilen yeni iletişim modeliyle; hakemlik süreçlerinin daha bilinir hale getirilmesi, tüm paydaşlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.. Bu amaçla basamak basamak ve yürütülen projelere uyumlu bir şekilde paylaşımlar yapılması planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu konuların arttırılması hedeflenmektedir" denildi.

        MHK'nin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı planladığı konular şöyle:

        - Hakem Performans Değerlendirme Sistemi

        - VAR Kriterleri-Müdahale Kriterleri

        - Hakem Atama Kriterleri

        - Haftalık Atamalar

        - VAR Kayıtları

        - Haftalık Hakem Performansları

        - Tartışmalı Kararlar ve Olaylara İlişkin Kamuoyu Bilgilendirilmesi

        - UEFA ile FIFA ile İlgili Duyurular

        - Hakem Eğitim Sistemi ve Etkinlikler

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