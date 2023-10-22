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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez'in faiz kararı için geri sayım! TCBM 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez'in faiz kararı için geri sayım! 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Eylül ayında faizler yüzde 500 baz puan oranında yükseltilerek yüzde 30'a yükseldi. Peki, Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükseltilecek mi? İşte , merak edenler için güncel Ekim ayı faiz kararıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:14
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        Merkez Bankası faiz kararı Ekim ayında ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Son faiz kararıyla birlikte politika fazizi yüzde 30'a yükselmişti. Peki, Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayında faizler artırılacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Ekim ayı faiz kararı açıklanma tarihi...

        2

        MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 26 Ekim 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çekti.

        4

        5 AYLIK FAİZ KARARI AÇIKLANMA TARİHLERİ

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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