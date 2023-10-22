Merkez'in faiz kararı için geri sayım! TCBM 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Merkez'in faiz kararı için geri sayım! TCBM 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı Ekim ayında ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Son faiz kararıyla birlikte politika fazizi yüzde 30'a yükselmişti. Peki, Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayında faizler artırılacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Ekim ayı faiz kararı açıklanma tarihi...

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MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çekti.