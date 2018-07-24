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Merkez'in zor kararı

Merkez Bankası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki ilk toplantısını bugün yapacak. Piyasanın faiz artırım beklentisi 75-125 baz puan arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın haftasonu yaptığı açıklama sonrası Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yatırımcılar nezdinde tartışmaya açmadan nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Dolarda son dönem yaşanan durulma ve güçlü bir ekonomi yönetimi Merkez'in kararını almasında elini daha da güçlendirebilir

24.07.2018 - 01:50 | Güncelleme:


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 24 Haziran seçimlerinden sonraki ilk toplantısını bugün yapacak. Piyasa haftalık repo faizinde 100-125 baz puanlık artış bekliyor. Uzmanlara göre haziran ayında yüzde 15'i aşan enflasyondaki görünüm ve kurun mevcut seviyeleri faiz artırımı gerektiriyor.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ilk kez toplanacak Merkez Bankası'nın piyasa dinamiklerine göre hareket edip etmeyeceği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın haftasonu yaptığı açıklamalarla daha da önem kazandı.

'ÇOK BOYUTLU, ETKİN MERKEZ BANKASI HEDEFLİYORUZ'

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki G-20 toplantısına katılan Bakan Albayrak, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada piyasalarla kavga etmeyeceklerini söyledi. Çok boyutlu etkin bir Merkez Bankası hedeflediklerini vurgulayan Albayrak "Türkiye'nin en kaliteli insan kaynağına sahip kurumlarının başında Merkez Bankası geliyor. İktisadi hayatı doğru görüyor, kurguluyor, tüm bu çerçevede buna göre analizlerini yapacak. Adımlarını atacak. Tüm süreçlerde hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Biz, piyasa dinamikleri uyumlu bir şekilde, reel iktisadi hayatın gerçekleriyle uyuşan bir şekilde, küresel finansal sistemin tamamıyla koordineli ve güçlü bir diplomatik iletişimle çok daha sağlam bir şekilde yürüyeceğiz" dedi. Albayrak, enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlanacağını ve bütçe disiplininden taviz verilmeyecek ayakları yere basan Orta Vadeli Program'ın eylül ayına kadar hazırlanacağını söyledi.

ELİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yatırımcılar nezdinde tartışmaya açmadan nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Zira dolardaki son dönem yaşanan durulma ve güçlü bir ekonomi yönetimi Merkez'in kararını almasında elini daha da güçlendirebilir. Merkez Bankası son olarak 7 Haziran'da 125 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17,75'e yükseltmişti.

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