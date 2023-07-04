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Merkez, KKM dönüşünde ihtiyaç olan dövizi doğrudan sağlayacak

Bloomberg HT TCMB'nin Kur Korumalı Mevduat dönüşü için özel bankalara temin edeceği kaynağın esaslarının belli olduğunu bildirdi. Buna göre, işlemler için komisyon alınmayacak, teminat ve limit aranmayacak, minimum işlem tutarı ise 500 bin dolar ya da Euro olacak

Merkez, KKM dönüşünde ihtiyaç olan dövizi doğrudan sağlayacak
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat dönüşlerinin oluşturduğu Döviz talebini karşılamaları için özel bankalara ihtiyacı olan dövizi sağlayacak.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kur Korumalı Mevduat dönüşü için özel bankalara temin edeceği kaynağın esasları belli oldu.

Buna göre, işlemler için komisyon alınmayacak, teminat ve limit aranmayacak.. İşlemlerde minimum tutar ise 500 bin dolar ya da Euro olacak. Bu konuda kaynak aktarımı döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili tüm bankalar ile gerçekleştirilecek.

Bankalara yapılacak döviz ödemeleri bankaların işlemlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra gerçekleştirilecek. İşlemler tam iş günlerinde 13.30-15.00 saatleri arasında yapılacak. İşlemlerde saat 11'de TCMB tarafından ilan edilen alış kurları uygulanacak.

BDDK verilerine göre, kur korumalı TL, mevduat ve katılım hesapları 91,3 milyar lira artışla 2 trilyon 719 milyar lira oldu. Önceki hafta 52,3 milyar lira artış yaşanmıştı.

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