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Merkezefendi Belediyesi, bir kişinin üç ayrı müdürlük görevini yürüttüğü iddiasına ilişkin açıklama yaptı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, üç ayrı makamda görev yapan müdürün asli görevinin yanında tedviren yürüttüğü diğer iki görev için ekstra ücret almadığını bildirdi.

Merkezefendi Belediyesi, bir kişinin üç ayrı müdürlük görevini yürüttüğü iddiasına ilişkin açıklama yaptı
AA

Merkezefendi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, birçok il belediyesinden büyük ve hizmet standartları bakımından üstün olan belediyede kısıtlı bütçe imkanları doğrultusunda asgari personel istihdamı yoluna gidilerek kamu hizmetlerine daha çok bütçe ayırma, daha iyi hizmet etme gayretiyle yönetim izlendiği belirtildi.

Belediye Özel Kalem Müdürü Ayşe Güven'in üç müdürlük görevini birden yürüttüğü konusunda bazı basın kuruluşlarınca "skandal" ifadeleri ön plana çıkarılarak, kamuoyunu doğrulardan uzaklaştıran algılar içerisine sürüklemek amacıyla yoğun bir karalama haber kampanyası başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halbuki Özel Kalem Müdürü Ayşe Güven, asli kadrosu olan Özel Kalem Müdürlüğü görevinin ücreti haricinde Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde tedviren yürüttüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevleri karşılığında herhangi bir ad altında tek kuruş ücret almamaktadır. Özel Kalem Müdürü Ayşe Güven asli görevinin yanında tedviren yürüttüğü diğer iki görev için ekstra bir makam ya da menfaat sağlamadığı gibi mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü kişisel fedakarlık ve gayret ile belediyemize ve vatandaşlarımıza katkı sağlamaktadır. Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde yürütülen bu görevlerin sanki kanuna aykırı olarak, kamunun zarara uğratıldığı algısının oluşturulmaya çalışılması tamamen objektif habercilik anlayışından uzak, art niyetli ve yanlıdır."

Açıklamada, "Merkezefendi Belediyesi olarak kamunun belediyemize sağladığı her türlü bütçe olanağını her kuruşuna kadar verimli bir şekilde kullanarak Merkezefendili vatandaşlarımıza en üst düzey hizmet etme ve ülkemize belediyecilik anlamında örnek olma yolunda bu ve bunun gibi uygulamalara devam edeceğiz." denildi.

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