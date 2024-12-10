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        Haberler Gündem Güncel Merkezefendi'de "Halk Market" açılacak | Son dakika haberleri

        Merkezefendi Belediye Meclisi'nden "Halk Market" kararı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "Halk Market" açılacak. Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararı değerlendiren Başkan Şeniz Doğan, "Hem Halk Süt'ü hem Halk Ekmek'i hem de Halk Et'i aynı anda yapan tek ilçe belediyesi biziz. Çok yakın bir tarihte de Halk Market'imizin ilk şubesini açacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:55
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        Merkezefendi'de "Halk Market" açılacak
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        Denizli'nin Merkezefendi Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumunda "Halk Market"in kurulması için alınan karar oy birliği ile onaylandı.

        Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu karar ile birlikte Denizli'de bir ilk olarak hayata geçirilen "Halk Market", Merkezefendi Belediyesi tarafından açılacak.

        Merkezefendi'de Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et'in ardından Halk Market'i de açacaklarını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

        "Halkın belediyesi Merkezefendi Belediyesi'nde Halk Market'i çok yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hem Halk Süt'ü hem halk Ekmek'i hem de Halk Et'i aynı anda yapan tek ilçe belediyesi biziz. Gerçekten yaptığımız bu hizmetler güzel teveccüh görüyor. Bu zorlu ekonomik koşullarda her zaman Merkezefendili hemşehrilerimizin yanındaydık ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyeciliği Merkezefendimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Çok yakın bir tarihte de Halk Market'imizin ilk şubesini Karaman ve Akkonak Mahallesi hattında bir konumda açacağız. Halk Market'i Merkezefendimize kazandırmış olacağız ve ilerleyen zamanlarda da şubelerini çoğaltacağız."

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