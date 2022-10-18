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Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde saklanan pay senetleri değerinin 4,16 trilyon liraya ulaşmasıyla toplam menkul kıymetlerin değeri de 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
AA

MKK'nin Veri Analiz Platformu tarafından yayımlanan verilere göre, bugün itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin değeri 5,13 trilyon lira ile rekor seviyeye çıktı.

Söz konusu yükselişte, pay senetlerinin değerinin 4,16 trilyon liraya ulaşması etkili oldu.

MKK nezdinde saklanan diğer menkul kıymetlere bakıldığında, toplam rakamın 230,91 milyar lirasını devlet iç borçlanma senedi, 549,69 milyar lirasını yatırım fonu, 182,6 milyar lirasını özel sektör borçlanma aracı ve 938,93 milyon lirasını yapılandırılmış ürünler oluşturdu.

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