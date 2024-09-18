Merkezi saklama kuruluşları İstanbul’da buluşacak

Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, MKK’nın ev sahipliğinde 2-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Saklamacı Kuruluşlar Forumu (WFC) Yönetim Kurulu Toplantısı yanı sıra AMEDA Birliği ile Dönem Başkanlığını MKK’nın yürüttüğü AECSD Birliği'nin Genel Kurul Toplantıları düzenlenecek. Zirve, 3-4 Ekim günlerinde ise İstanbul Finans Merkezi’nde devam edecek.

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından finans ve teknoloji alanında üst düzey yöneticilerin, alanında uzman konukların ve resmî temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağı Zirve’de, sermaye piyasalarının geleceği ve merkezi saklama kuruluşlarının rolü masaya yatırılacak. Birlikler ve ülkeler arası imzalanacak mutabakat anlaşmaları, çok sayıda oturum ve panel konuşmaları ile ikili görüşmelerin gerçekleşeceği Zirve’nin kapsamı ve ölçeği bakımından İstanbul Finans Merkezi’nde bir ilki gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MKK Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ve AECSD Dönem Başkanı Dr. Ekrem Arıkan, İstanbul Finans Merkezi’nde 40’ı aşkın ülkeden 100’den fazla katılımcıyla gerçekleştirecekleri bu ölçekte bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Merkezi Saklama Kuruluşları, finansal altyapı kuruluşları olarak günümüzün ve geleceğin finans ekosisteminde kritik bir rol üstleniyor. MKK olarak uluslararası iş birliklerimizi ve etkinliğimizi artırarak Türkiye Sermaye Piyasalarına sunduğumuz hizmetleri yurt dışında birçok ülkeye de sunma gayreti içerisindeyiz. Bununla birlikte ülkemizin İstanbul Finans Merkezi hedefleri doğrultusunda, başta içerisinde bulunduğumuz coğrafyadaki mevkidaş kurumlarımızla yakın çalışmayı sürdürüyor, iş birliklerimizi geliştirmemizin bir nişanesi olarak bu zirveyi düzenliyoruz.”