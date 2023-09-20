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        Haberler Ekonomi Para Merkezi yönetim borç stoku 5.8 trilyon lirayı aştı - Para Haberleri

        Merkezi yönetim borç stoku 5.8 trilyon lirayı aştı

        Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 5 trilyon 880 milyar lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:24
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        Merkezi yönetim borç stoku 5.8 trilyon lirayı aştı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

        Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 5 trilyon 880 milyar lira oldu.

        Borç stokunun 2 trilyon 61,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 818,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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