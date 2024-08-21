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        Haberler Ekonomi Para Merkezi yönetim brüt borç stoku 8.1 trilyon lira - Para Haberleri

        Merkezi yönetim brüt borç stoku 8.1 trilyon lira

        Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 8 trilyon 106 milyar lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 00:37 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:37
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        Merkezi yönetim brüt borç stoku 8.1 trilyon lira
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

        Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 8 trilyon 106 milyar lira oldu.

        Borç stokunun 3 trilyon 276,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 829,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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