Merkezi yönetim brüt borç stoku 8.1 trilyon lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 8 trilyon 106 milyar lira olarak belirlendi
Giriş: 21.08.2024 - 00:37 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:37
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 8 trilyon 106 milyar lira oldu.
Borç stokunun 3 trilyon 276,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 829,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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