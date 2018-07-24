Aslında hiçbir gezegen geri hareket etmez hatta yavaşlamaz bile. Dünyamız güneş etrafında diğer gezegenlerden farklı bir hızla döndüğü için, biz dünyadan baktığımızda o gezegenin yavaşladığını, durduğunu ve gerilediğini görmüş gibi oluruz. Merkür, hızlı hareket ettiğinden, diğer gezegenlere göre daha sık bu pozisyona girer. Senede 3 veya bazen 4 kez geri gider gibi görünür.

Her 4 ayda bir merkür durur ve geri gitmeye başlar. Bu geriye gidişini yaklaşık 22 günde yapar. 6 yıllık periyotlarla kendini tekrar eder.

Merkür iletişimin her tür formuyla alakalıdır. Konuşma, anlaşma, alışveriş, formal anlaşmalar, dökümanlar, seyahat, mektup, mail, gemicilik, taşımacılıkla ilişkilendirilir. O yüzden de bu alanlarda karşışıklıklar, sorunlar yaratır.Yine akılla çalışanlar, yazarlar, gazeteciler, yorumcular, dedikoducular, eleştirmenler, öğretmenler, seyahatçiler etkilenecekler arasında yer alabilir.

Merkür geri giderken anlaşmalar yapmak, önemli kararlar vermek, başlangıçlar içinde bulunmak ve yeni bir işin tohumlarını atmak tavsiye edilmez. Çünkü koşullar önünde sonunda değişecek, ertelenmeler, mücadeleler ve aksilikler hayatımızda yer alacaktır. Kafamız karışık, iletişimimiz doğru düzgün olmayacağı için paramızla, kişisel bilgilerle ve kağıt işleriyle uğraşmak bu dönemde pahalıya patlayabilir.

Şimdi gelelim bu gerilemeye!

26 Temmuz 2018 Perşembe günü Merkür Aslan burcunda gerilemeye başlıyor. İletişim gezegeni olan Merkür’ün Ateş elementinde gerilemesi cesur ve düşüncesiz davranışları ortaya çıkarabilir. Aslan burcu aşkla, flörtlerle, eğleceyle, çocuklarla, eğitmenlikle, sanatla, spekülatif (riskli) işlerle bağlantılı olduğundan, sorunlar bu alanlardan gelebilir ve en çok sorgulamaları yine bu alanlarda yapabiliriz. Kontrol ve organize etmek istediğimiz ilişkilerimizde, çocuklarımızla olan bağlantılarımızda iletişim sorunlarına, aksilik ve ertelenmelere açık olabiliriz.

Merkür geri gitmeye hazırlanırken göküyüzünde oluşan T- kare (Güneş- mars- uranüs) ve birgün sonra devreye girecek Tam Ay tutulması tartışmaları, sürtüşmeleri ve kazaları devreye sokabilir. Bu dönemde güçlü duygular altında olacağız. Beklenmedik değişimler bizi gergin yapabilir. Sabırsız adımlarla yolumuzda ilerler, geç kaldığımızı düşünür hamleler yapmaya çalışırsak bazı engeller ve sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Kendimize ve etrafımızda olup bitenlere duyacağımız öfke ve kızgınlıklar, hataları, sakarlıkları ve kazaları hayatımıza davet edebilir. Kalbimizi yorabilir, hayat sevincimizi alevlendirmekte zorlanabiliriz. Bu dönemde en çok sinirsel gerginliklerle başetmeli, araç ve araba kullanırken dikkatli olmalı, agresif düşüncelerimizin kızgın kelimelerle ilişkilerimizi mahvetmesine izin vermemeliyiz. Diğer yandan 3 hafta boyunca içsel yaratıcılığımız artabilir. Bir fikir yaratmak, ileri vadeli planlarımıza hazırlanmak için olumlu günlerde olacağız. Ben kimim, Neyim, Hayattan beklentim ne, gibi sorular aklımıza daha fazla düşecek.

NE YAPMALIYIZ!

Bu 22 günlük dönemde, yeniden oynamayı ve yaratıcılığın katmanlarını arttırmayı öğrenebiliriz. Yaratıcılık sadece, resim yapmak, müzik dinlemek, sanat veya stille uğraşmak demek değildir. Bir krize vereceğin tepki yaratıcılığı ortaya çıkarabilir. Kriz anlarında direnme ve öfkeyle mi cevap verirsin ya da olaya başka bir açıdan bakmayı tercih edip, yeni baştan vizyonunu düzelterek, bir üst seviyeye atlayarak mı krizi idare edersin?

İşte, Ateş grubundaki gerilemeler hayata spontan ve doğal bir içtenlikle nasıl tepki verdiğini test eder. Değişim kararları insanoğlunun yaratıcılığını körükler.

Başka bir açıdan bakacak olursak; eğer bir sanatçıysan ve bir yerlerde bir blokajla karşılaşıyorsan, tekniğini veya stilini değiştirme farkındalığı seni bir adım öteye taşıyacaktır.

Psikomatik rahatsızlıklar, değişime direndiğinde veya değişimi görmezden geldiğinde kaçınılmazdır.

Bu gerilemede, varolmanın yeni bir formu, yeni düşünce kalıpları, kaynaklarını yeni bir ilham alanına aktarma dürtüsü devrede olmalıdır. Hayatın formunu yükseltmek ve yaşamdan zevk almak için bu düzenlemeler şarttır. Bir de sabrı öğrenmek için. Bu gerilemede “sabreden derviş muradına ermiş” atasözünün ne kadar önemli olduğunu anlayacağız!

Özetle;

1) Anlaşma veya imzalardan kaçınalım, yapmak zorundaysak, şartlar bunu gerektirdiyse koşulları birkaç kez gözden geçirelim.

2) Yanlış anlaşılmalara ve ifadelere açık olacağımız için açık ve net iletişime dikkat edelim.

3) Acele etmeyelim, zira bu dönem içinde vereceğimiz kararların şartları, merkür düzeldikten sonra değişecektir.

4) Kendimizi gözlemleyelim ve hayatımızda yolunda gitmeyen alanlarımız için içtenlikle düşünelim.

5) Hayata yaratıcılıkla, keyifle cevap verelim.

6) Sakin ve sağduyulu olalım.

Bunları yaptığımızda Merkür gerilemesinin aslında ne kadar işe yaradığını hayatımızda görebiliriz.

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