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Haberler Gündem 3. Sayfa Mermer ocağı işçisinin feci sonu!
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Mermer ocağında feci son! İş makinesinin altında kaldı

Kastamonu'daki kaza cana maloldu. Kentteki mermer ocağında çalışan Recep Süzen, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

Mermer ocağı işçisinin feci sonu!
Mermer ocağı işçisinin feci sonu!
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DHA

Kastamonu'da iş makinesinin altında kalan mermer ocağı işçisi Recep Süzen (35) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Azdavay ilçesindeki mermer ocağında meydana geldi. İşçi Recep Süzen, iddiaya göre, geri geri giden iş makinesinin çarpmasıyla altında kaldı.

OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI

İhbarla ocağa sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Süzen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, iş makinesi operatörünü gözaltına aldı. Süzen'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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