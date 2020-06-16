Mersin adliyesi normalleşme adımları kapsamında hizmet vermeye başladı

AA

Mersin Adliyesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.Açık otoparkının tamamına yakını dolan adliyede, Cumhuriyet Başsavcılığınca Kovid-19'a karşı geniş önlemler alındı.Giriş ve çıkışlerin ayrıldığı, maskesiz girişin yasaklandığı adliyede, her vatandaşın ateşi ölçüldü.Siperlik, maske ve eldivenle önlem alan ekipler, vatandaşları önceden yerlere çizilen "Sosyal mesafe" noktalarında durmaları konusunda uyardı.Sözlü uyarıların yanı sıra adliyenin girişine ve tüm katlarına sosyal mesafe kuralına dikkati çeken uyarılar ve dezenfektan üniteleri yerleştirildi.