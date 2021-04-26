Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz'dan, Biden'ın 1915 olaylarını

AA

Yeşilboğaz, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın açıklamasının, uluslararası politikalarını yürütme gayreti içine girdiğini ve siyasi çıkarlarına göre planlama yapmak istediğini gösterdiğini belirtti.

"Bu açıklama ve tanımlamaların uluslararası hukuk nezdinde kabulü mümkün değildir. Açıklama ve tespitleri reddediyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz şunları kaydetti:

"1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesi'ne göre ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da belirtildiği üzere, bir ülkenin soykırım suçunu işlemiş olması, ancak yetkili ulusal ya da uluslararası mahkemelerce karara bağlanabilmektedir. Devletler tarafından hak ihlallerinin önüne geçilmesinin güvencesi olarak görülen ve bizim de kabulümüzde olan uluslararası hukukun, barış içinde birlikte yaşamamızın yegane güvencesi olan uluslararası sözleşmelerin ve evrensel hukukun ihlal edilerek tamamen sömürgeci bir anlayış ve siyasi amaçlarla yapılan 'soykırım' iddialarının kabulü mümkün değildir. Mersin Barosu olarak ülkemizin bu konuyla ilgili olarak dönem dönem yıpratılmasını, bu konu üzerinden siyasi çıkar sağlanması amacına yönelik tüm tehdit ve söylemleri kınıyoruz."