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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Adile Teyze Kreşi ve Münir Özkul Kreşinde eğitim gören 38 çocuk için "karne partisi" düzenlendi.Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı etkinliğe katılan çocuklar, şarkılar eşliğinde oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.