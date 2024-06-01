Mersin B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi, T&uuml;rkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisi d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; ma&ccedil;ında evinde ağırladığı Sigortam Net&rsquo;i 83-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve Basketbol S&uuml;per Ligi ne y&uuml;kseldi. ŞAMPİYON KUPASINI ALDI T&uuml;rkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisi d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; ma&ccedil;ında Sigortam Net&rsquo;i 83-72 yenerek seride durumu 3-1&rsquo;e getirip Basketbol S&uuml;per Ligi ne y&uuml;kselen Mersin B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi, kupasını aldı. Kupa t&ouml;reninde basketbolcular b&uuml;y&uuml;k sevin&ccedil; yaşadı. SALON: Edip Buran HAKEMLER: Can Mavisu, Turgut Işık, Uğur Akyıldız MERSİN B&Uuml;Y&Uuml;KŞEHİR BELEDİYESİ: Kairys 11, Canberk Kuş 8, Simmons 37, Berkay Sinirlioğlu 4, G&ouml;khan Yazıcıoğlu 9, Deniz &Ccedil;elen 2, Burak G&ouml;zeneli, H&uuml;seyin Akın Kandemir 6, Murat Kuntker , Ramazan Tekin 4, Ata Turgut, Yiğitcan Turna 2 SİGORTAM NET: Berkay Bayar 2, Florence, Koray Uzunhasan, Serkan Menteşe 4, Sherrill 38, Emir Adıg&uuml;zel 3, Cihat Dalgalı, Erdem İlter 5, Engin Kalkan 9, Mehmet &Ouml;zdoğan 2, Doğukan Şanlı, Yiğit Baran Sarıkaya 5, Gueye 4 1&rsquo;İNCİ PERİYOT: 16-16 DEVRE: 42-34 3&rsquo;&Uuml;NC&Uuml; PERİYOT: 59-53 4 &Uuml;NC&Uuml; PERİYOT: 83-72 5 FAUL: Engin Kalkan (Sigortam Net)