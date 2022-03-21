3 çocuk annesinden 4 gündür haber alınamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Mersin'de 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kadın için arama çalışması sürdürülüyor.

Mersin'de 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor
3 çocuk annesinden 4 gündür haber alınamıyor
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce Batısandal Mahallesi’ndeki evinden çıkan 3 çocuk annesi Elif Ergün'den (32) bir daha haber alınamadı. Ergün'ün evine dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katılımıyla mahalle ve çevresindeki alanlarda arama çalışmaları devam ediyor.

Köpeklerin ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı arama çalışmasında henüz Ergün'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Batısandal Mahallesi Muhtarı Sinan Ay, Ergün'ün daha öncede kaybolduğunu ancak bulunduğunu belirterek, "Her kaybolmasında evine yakın yerlerde buluyorduk ancak bu sefer sahanın dışına çıkmış olmalı ki bulamadık. aramalarımız aralıksız sürüyor.’’ diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Boşanmak isteyen karısını kızının yanında başından vurdu!
GÜNDEM Boşanmak isteyen karısını kızının yanında başından ...
Yarın okullar tatil mi oldu ve nerelerde? 22 Mart Okullar tatil edildi mi? Kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
GÜNDEM 22 Mart kar tatili olan iller...
AK Parti MYK toplandı
GÜNDEM AK Parti MYK toplandı
Son dakika: 103 amiralle ilgili davada ilk duruşma görüldü
GÜNDEM 103 amiralle ilgili davada ilk duruşma görüldü
Bartın ve Tokat okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 22 Mart Tokat ve Bartın okullar tatil oldu mu?
GÜNDEM Bartın ve Tokat okullar tatil mi?
Terör örgütü PKK lehine slogan atanlara gözaltı
GÜNDEM Terör örgütü PKK lehine slogan atanlara gözaltı
AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? AÖL sonucu hemen öğren!
GÜNDEM Gözler MEB'de! AÖL sınav sonuçları...
Eskişehir ve Kütahya okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 22 Mart Kütahya ve Eskişehir okullar tatil oldu mu?
GÜNDEM Eskişehir ve Kütahya okullar...
Son dakika: İntihar etti demişti! Cinayet ortaya çıktı... - Haberler
GÜNDEM Cani kocanın intihar savunması delillerle çürütüldü!
Kastamonu ve Sinop okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 22 Mart Sinop ve Kastamonu okullar tatil oldu mu?
GÜNDEM Kastamonu ve Sinop okullar tatil mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.