Mersin'de 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmeye çalışan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iddiaya göre komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile kırsal alana götürüp cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli, vatandaşlarca yakalanıp darp edildikten sonra polise teslim edildi
Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus'a bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi.
Bu sırada bölgede alkol alan bir grup, M.K'yı fark edip, yanına gitti. DHA'nın haberine göre; M.K'nın küçük kızı istismar etmeye çalıştığını gören grup, şüpheliyi darp ederek engelleyip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.
Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.