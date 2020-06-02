Mersin'de 560 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince, 560 ton tıbbi atık, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama sahasındaki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde sterilizasyon işlemiyle evsel atığa dönüştürülerek bertaraf etti.Açıklamada, tesisin geçen sene nisan ayıdan bu yana 2 bin ton atığı imha ettiği belirtildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR