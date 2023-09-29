Mersin'de ağaçlık alanda yangın çıktı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, çevresinde evlerin olduğu ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Giriş: 29.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:59
Köseçobanlı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.