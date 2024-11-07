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        Haberler Gündem Mersin'de ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Mersin'de ağaçlık ve sazlık alanda yangın

        Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 01:03 Güncelleme: 07.11.2024 - 01:03
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        Mersin'de ağaçlık ve sazlık alanda yangın
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        Ankara Mahallesi Göksu Irmağı civarındaki ağaçlık ve sazlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi alevlere müdahale etti.

        Ekiplerce söndürülen yangın sonucu ağaçlar ve sazlıklar zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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