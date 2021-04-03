Mersin'de anne ile otizmli oğlunun yaşadıklarını anlatan kısa film hazırlandı

AA

Mersin'de, anne Jülide Güzel ile 16 yaşındaki otizmli oğlu Mert Ünsal'ın günlük yaşantılarındaki endişe, mutluluk ve zorluklar "Mert" adı verilen kısa filmle anlatıldı.

Anne ve oğlunun yaşadıklarının anlatıldığı kısa filmin tanıtımı kentteki bir salonda düzenlendi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, burada yaptığı konuşmada, otizmli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla projenin yapımcılığını üstlendiklerini söyledi.

Otizmin bir engel olmadığını ve toplumun her kesimini ilgilendirdiğini aktaran Tarhan, "Onları değiştirmeye çalışmamamız gerekiyor. Otizmli bireylere farklı bir yetenek olarak bakıp onların yapamadıkları yerine yapabildiklerine odaklanmalı ve güçlü yönlerini keşfetmeliyiz." dedi.

Anne Jülide Güzel de oğluna 3 yaşında otizm teşhisi konulduğunu ifade etti.

Farkındalık oluşturmak ve bütün annelere örnek teşkil edip umut taşımak için hikayelerini filme taşıdıklarını aktaran Güzel, şunları kaydetti:

"Kafasını duvardan duvara vuran bir çocuğun fen lisesine kadar gelebileceğini görsünler istedim. Bir sorumluluk hissettim, vicdani bir durumdu benim için. Lütfen bütün anneler umutlu olsun, umutları kırılmasın. Oğlumla çok farklı duygular yaşadık. Hiç kimseye bu kadar içimizi açmamıştık. Evimizi açtık, olanı biteni anlattık."

Filmin yönetmenlerinden Alter Güven de otizmli bir birey ve annesinin yaşam hikayelerini kalıcı hale getirdikleri için mutlu olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından "Mert" adı verilen kısa filmin gösterimi yapıldı.