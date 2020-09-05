AA

İddiaya göre, Mersin Barosu üyesi avukat Mustafa Doğan, Arpaçbahşiş Mahallesi Yeniyol mevkisindeki kırmızı ışıkta beklerken, arkasındaki araçtan inen 4 kişi tarafından silahlı ve sözlü olarak tehdit edildi. Bunun üzerine Doğan otomobilde bulunan eşi Büşra Doğan ile birlikte Erdemli Adliyesine gelerek suç duyurusunda bulundu. Doğan'a destek olmak amacıyla avukat arkadaşları da adliye önünde bekledi.

AA'nın haberine göre; Doğan, eşiyle balayından dönerken olayın yaşandığını söyledi. Kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasındaki araçtan 4 kişinin yanlarına geldiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Tanımadığım kişiler önce silahla ardından da sözlü olarak tacizde bulundu. Arabayı durdurmamızı istediler. Daha sonra arabaya tekme atmaya başladılar ve fiziki saldırı da bulunarak araca zarar verdiler Kapıları kilitlememiş olsaydım eşime ve bana saldıracaktı. Olay sonrası Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayette bulundum."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.