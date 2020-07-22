Mersin'de belediyeler arasında

AA

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 15 "scooter"a Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı olmadığı gerekçesiyle el koymaya çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, olayın kamera kayıtları ve zabıta tutanağı ile karakol ifadelerine yansıdığı belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin "gasp" tarzı bir anlayışla 15 "scooter"a el koymaya çalıştığını aktaran Gültak, şunları kaydetti:

"Belediyemiz zabıtasının buna karşı çıkması üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıtasının, personelimize yönelik tavrı ve hakaretamiz sözleri gerçekten şaşırtıcı olmuştur. Ortada yasal anlamda bir sıkıntı varsa gelin görüşelim, konuşalım fakat siz akşam karanlığında ekiplerinizi Belediyemiz önünde duran 'scooter'ları almak için demir kesme makasları ile gönderiyorsanız burada başka niyetler, farklı amaçlar vardır. Zabıta ekiplerimizin kolay ve pratik bir şekilde, doğa dostu bu araçlarla halka hizmet vermesi kimi, neden rahatsız etmiştir? Bunu anlamak mümkün değildir. Yaşananları kamuoyunun takdirine bırakıyor, Büyükşehir Belediyesinden bu konuda bir açıklama bekliyoruz."

Açıklamada, "Karayolları Kanunu'nda 'scooter' ile ilgili tanım ve düzenleme olmadığı, tanımı olmayan bir araç için de UKOME kararına gerek bulunmadığı öğrenildi. Sadece 40 watt ile çalışan bu araç, kanunda belirtilen yük taşıma araçlarının tanımına da uymamakta. Bu anlamda Karayolları Kanunu'nda geçen tanıma uymaması nedeniyle UKOME kararlarına da dahil olmadığı belirtiliyor." ifadesine de yer verildi.