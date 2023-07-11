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        Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 zanlıya yönelik şafak operasyonu

        Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 06:52
        Mersin'de 74 zanlıya yönelik şafak operasyonu
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması ve olaylara ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlara karışan 74 zanlının kimliği tespit edildi.

        Şüphelilerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 111 ekipten yaklaşık 350 polis katıldı.

        Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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