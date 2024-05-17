Çocuk tacizi şüphelisi adli kontrolle serbest
Mersin'de sokakta oyun oynayan çocukları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi'nde 15 Mayıs günü sokakta altyapı çalışması yapan özel bir firmanın taşeron işçisi, çocukların özel bölgelerine dokunurken çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli E.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.