Mersin'de dehşet: Hamile karısını satırla öldürdü, torununu alıp kaçtı Daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü, 8 ay önce de tahliye olduğu öğrenilen 45 yaşındaki M.B., 7 aylık hamile olan 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdükten sonra 5 yaşındaki torununu da alarak kayıplara karıştı. M.B.'nin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 07.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:27 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL