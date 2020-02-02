Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAjans Haberleri

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
AA

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için 22 gündür çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli deniz polisi, Mersin ve açıklarında denizde tarama yapıyor.

Deniz polisinin gece boyunca arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
AJANS HABERLERİElazığ'da depremde hayatını kaybedenler için dua ...
Manisa'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım
AJANS HABERLERİManisa'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ...
Fatih'te araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
AJANS HABERLERİFatih'te araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Adıyaman'dan İdlib'e 13 tır yardım malzemesi gönderildi
AJANS HABERLERİAdıyaman'dan İdlib'e 13 tır yardım malzemesi ...
Ağır hasarlı caminin minaresi yıkıldı - MALATYA
AJANS HABERLERİAğır hasarlı caminin minaresi yıkıldı - MALATYA
Kocaeli'de Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yangın
AJANS HABERLERİKocaeli'de Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında ...
Erzurum'da kar nedeniyle mahsur kalan 29 hasta, sağlık merkezlerine ulaştırıldı
AJANS HABERLERİErzurum'da kar nedeniyle mahsur kalan 29 hasta, ...
Amasya'dan Suriye'ye 105. insani yardım tırı yola çıktı
AJANS HABERLERİAmasya'dan Suriye'ye 105. insani yardım tırı yola ...
Büyükçekmece'de "gürültü" cinayeti
AJANS HABERLERİBüyükçekmece'de "gürültü" cinayeti
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı
AJANS HABERLERİEski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X