Mersin'de devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

D-400 kara yolu Kırmızıkaya mevkisinde, elektrik ürünlerinin satıldığı bir firmada çalışan işçi Gökhan Süt'ün (44) kullandığı forklift devrildi.
Süt'ün, forkliftin altında kaldığını gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri, Süt'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Süt'ün, forklifti ödünç aldığı firmaya teslim ederken kaza yaptığı, iş makinesini kullanma belgesine sahip olmadığı ileri sürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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