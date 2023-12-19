Mersin'de devrilen kamyonetin altında kalan yaya öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan yaya hayatını kaybetti
Giriş: 19.12.2023 - 18:20 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:20
M.K'nin kullandığı kamyonet, Taşçılı Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Şahin, devrilen kamyonetin altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaşamını yitirdiğini belirlediği Şahin'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Sürücü, polis merkezine götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.