Mersin'de devrilen otobüste şehit olan er Samet Çaldır son yolculuğuna uğurlandı - BURSA

Şehidin naaşı, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirilerek, helallik alındı ve dua edildi.Çaldır'ın cenazesi daha sonra Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'ne taşındı.Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Şehidin cenazesi, namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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