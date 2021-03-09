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Mersin'de doğal muz üretimi için zararlılarla mücadelede kanatlı hayvanlar kullanılıyor

Türkiye'nin önde gelen muz üretim merkezlerinden Mersin'de, ürünlerde kimyasal kalıntı olmaması için zararlı organizmalarla ve otlarla mücadelede kanatlı hayvanlar kullanılıyor.

Mersin'de doğal muz üretimi için zararlılarla mücadelede kanatlı hayvanlar kullanılıyor
AA

Türkiye'nin önde gelen muz üretim merkezlerinden Mersin'de, ürünlerde kimyasal kalıntı olmaması için zararlı organizmalarla ve otlarla mücadelede kanatlı hayvanlar kullanılıyor.

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası, yerli muza adını veren Anamur ve çevresindeki ilçelerde, seralardaki zararlı organizmalar ve haşerelerle mücadele için kullanılan zirai ilaçların ürünlere zarar verip, verimi düşürdüğünü tespit etti.

Hazırlanan rapor doğrultusunda uzmanlardan oluşan ekip, besin değeri yüksek olduğu için hem etinden hem de yumurtasından faydalanılan kanatlı hayvanların, zararlılarla mücadele için seralarda kullanılmasına yönelik çalışma başlattı.

Toplamda 40 bin dönüm muz serasına ev sahipliği yapan Anamur ve komşusu Bozyazı ilçesinde, çalışmayla birlikte ürünlerin veriminin ve aromasının artırılması hedefleniyor.

- 1700 üreticiye 40 bin kanatlı hayvan dağıtıldı

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine, önceki yıllarda haşerelerle mücadelenin yanı sıra seralardaki otların temizlenmesinde de zirai ilaç kullanıldığını belirtti.

İlaçların, üretim sürecinde faydalı katkılar sunsa da ürünlere zarar da verdiğini söyleyen Gümüş, daha doğal bir üretim süreci için 1700 üreticiye 40 bin kanatlı hayvan dağıttıklarını aktardı.

Gümüş, seralarda ilaçların yerini kanatlı hayvanların aldığını ifade ederek, "Seralarımıza tavuk, horoz, hindi ve kaz bırakıyoruz. Eskiden kimyasal maddeler kullanarak temizlediğimiz otları ve haşereleri şu anda bu hayvanlar yiyor. Ayrıca ağaçların ihtiyaç duyduğu azotu da dışkılarıyla toprağa bırakıyor. Böylelikle biyolojik mücadele yapmış oluyoruz." dedi.

Hayvanların oluşturduğu doğal gübrenin üretim açısından çok yararlı olduğuna vurgu yapan Gümüş, şunları kaydetti:

"Biyolojik mücadelemiz üretime kesinlikle katkı sunuyor. Kanatlı hayvanların seraya bırakmış oldukları dışkı çok önemli, azot yüklü olan bir gübre. Muzlarımız, azot ihtiyacının bir kısmını buradan alıyor. Kanıtlı hayvanların muz üretiminde büyük bir katkısı var. Sera içerisinde çıkan otlarla mücadelede de ya işçilik ya da kimyasal kullanmamız gerekirdi. Ancak şu anda ne kimyasal kullanıyoruz ne de otu temizlemek için işçi tutuyoruz. Hayvanlar otu tamamen yok ediyor. Ben buradan tüketicilere şunu söylüyorum. Muz üretimimizde kimyasal olayını tamamen bitirdik. Tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla yerli muzu tüketebilirler."

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